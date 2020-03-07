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Рональдиньо арестовали в Парагвае из-за поддельного загранпаспорта

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Суд Парагвая назначил административный арест бывшему игроку сборной Бразилии по футболу Роналдиньо по делу об использовании поддельных удостоверений личности. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает ABC Color.

4 марта в одном из отелей столицы Парагвая были задержаны Рональдиньо и его брат и агент Роберто де Ассис Морейра после обнаружения в их номере поддельных паспортов. Два дня спустя их отпустили. Однако суд Асунсьона не согласился с предложениями прокуратуры и отклонил ходатайство следователей об освобождении братьев и снятия с них обвинений.

Генеральный прокурор Сандра Киньонес распорядилась сохранить за братьями статус подследственных, после чего судья Мирко Валинотти назначил им административный арест и Рональдиньо и Роберто провели ночь в следственном изоляторе.

В субботу состоится очередное заседание суда, на котором будет принято решение о заключении или освобождении бразильцев.

В июне 2019 года было арестовано 36 объектов недвижимости футболиста французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара.

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