Роналдиньо задержали по подозрению в подделке паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо Гаушо, настоящее имя которого Роналдо де Ассис Моррейра, задержан по подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда в Парагвай. Об этом сообщила в среду, 4 марта, газета ABC Color со ссылкой на парагвайского министра внутренних дел Эуклидеса Асеведо, прокуратуру и национальную полицию.

«Мы хотим расследовать не только фальсификацию паспорта, но и действия властей страны, которые допустили въезд гражданина с таким документом», — сказал Асведео.

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью полиции Жилберто Флейтас заявил этому же изданию, что Роналдиньо и его брат Роберто оказались в Парагвае, использовав сомнительные документы, которые могли получить 15 дней назад. Прокурор Федерико Дельфино сообщил о начале расследования инцидента. У силовиков есть ордер на арест Роналдиньо и его брата, но мера пресечения для них пока не избрана.

В гостинице, где проживает Роналдиньо и Роберто, 4 марта прошел обыск. Во время следственных действий были изъяты их парагвайские удостоверения личности. Подозреваемые находятся в отеле под стражей полиции. В четверг они должны дать показания в прокуратуре.

В ноябре 2018 года Роналдиньо в Бразилии лишили загранпаспорта за неуплату налогов. В собственности футболиста находится 19 объектов недвижимости, за которые он задолжал не менее 1,8 млн реалов.

В 2015 году Роналдиньо и его брата оштрафовали на сумму €2 млн за незаконное строительство склада и рыболовной платформы в бразильском Порту-Аллегри. Их признали виновными в нанесении экологического ущерба. Бывший игрок футболист не выплатил штраф.

Роналдиньо является чемпионом мира по футболу и обладает «Золотым мячом». Международная федерация футбола (FIFA) дважды признавала его лучшим футболистом мира. Спортсмен играл за ряд бразильских клубов, а также ПСЖ, «Барселону» и «Милан». Ушел из футбола в январе 2018 года.