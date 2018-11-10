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Роналдиньо лишат загранпаспорта из-за долгов

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Фото: Global Look Press/Marcelo Machado De Melo
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Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу, а также клуба «Барселона» Роналдиньо Гаушо может лишиться загранпаспорта из-за долгов. Об этом 10 ноября сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание UOL.

Постановление об изъятии документа у 38-летнего спортсмена было вынесено судом штата Риу-Гранди-ду-Сул. Причиной стала неуплата налогов за недвижимость. В собственности игрока находится 19 объектов. Задолженность Роналдиньо составляет не менее 1,8 млн реалов.

2 ноября сообщалось, что суд в Бразилии наложил арест на паспорт Роналдиньо. Причиной стала невыплата спортсменом крупного штрафа.

Роналдиньо — чемпион мира по футболу и обладатель «Золотого мяча». Дважды был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА. Защищал цвета ряда бразильских клубов, а также ПСЖ, «Барселоны» и «Милана». Он ушел из футбола в январе 2018 года. 

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