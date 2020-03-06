Парагвай не стал предъявлять обвинения Роналдиньо из-за фальшивого паспорта

Парагвайская прокуратура решила не предъявлять обвинения бывшему игроку сборной Бразилии по футболу Роналдиньо в использовании фальшивого паспорта для въезда в страну. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил прокурор страны Федерико Дельфино.

«Господин Роналдо де Ассис Моррейра, более известный как Роналдиньо, и его брат дали важные для расследования показания, поэтому они могут быть отпущены из-под стражи», — приводит слова прокурора газета ABC Color.

Тем не менее окончательное решение об освобождении Роналдиньо примет суд, отметил Дельфино. По его словам, футболист признал свою вину, и парагвайская прокуратура пришла к выводу, что он сам стал жертвой обмана. Кроме того, обвинения будут выдвинуты «нескольким другим лицам», добавил прокурор.

4 марта стало известно, что Роналдиньо вместе с братом Роберто были задержаны по подозрению в использовании фальшивых документов для въезда в Парагвай. Позже, в гостинице, где проживали мужчины, прошел обыск. Во время следственных действий были изъяты их парагвайские удостоверения личности.

На следующий день Роналдиньо и Роберто были допрошены следователями.

В ноябре 2018 года Роналдиньо в Бразилии лишили загранпаспорта за неуплату налогов. В собственности футболиста находится 19 объектов недвижимости, за которые он задолжал около $4 млн.

В 2015 году Роналдиньо и его брата оштрафовали на сумму $2,2 млн за незаконное строительство склада и рыболовной платформы в бразильском Порту-Аллегри. Их признали виновными в нанесении экологического ущерба. Бывший игрок футболист так и не выплатил штраф.

Роналдиньо является чемпионом мира по футболу и обладает «Золотым мячом». Международная федерация футбола (FIFA) дважды признавала его лучшим футболистом мира. Спортсмен играл за ПСЖ, «Барселону» и «Милан». Ушел из футбола в январе 2018 года.