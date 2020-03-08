Роналдиньо остался под стражей после решения суда в Парагвае

Суд парагвайского Асунсьона вынес решение о продлении срока ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо по делу об использовании фальшивых удостоверений личности во время въезда и пребывания в стране. Об этом 7 марта сообщило агентство Reuters.

Ранее 4 марта в гостинице Resort Yacht & Golf Club Paraguayo были задержаны Роналдиньо и его брат и агент Роберто де Ассис Морейра после обнаружения в их номере поддельных паспортов. Два дня спустя их отпустили. Однако суд Асунсьона не согласился с предложениями прокуратуры и отклонил ходатайство следователей об освобождении братьев и снятии с них обвинений. По этой причине они были снова арестованы и отправлены из отеля Sheraton в следственный изолятор особой группы национальной полиции, где провели ночь в заключении.

В субботу на очередном заседании судья Клара Руис Диас заявила, что по законам страны они совершили серьезное преступление, и во избежание побега приговорила их к заключению под стражей на шестимесячный срок на время следственных действий. Она также отметила, что не предоставит бразильцам меру пресечения в виде домашнего ареста из-за отсутствия необходимой документации. Ранее о ней просила сторона защиты по причине слабого здоровья и проблем с сердцем у Роберто де Ассиса Морейры.

На вопрос суда о причинах появления у бразильцев паспортов Парагвая они отвечали, что получили документы в качестве подарка от бизнесмена, который их обманул. Отмечается, что футболист и его брат не смогли объяснить, почему они въехали в страну не по своим удостоверениям личности.

Как передает ABC Color, прокурор Осмар Лигал выдал ордер на арест предпринимательницы Далии Лопес, которая, по версии следствия, вручила гражданские паспорта футболистам.

Адвокат подсудимых Сержиу Кейроз отрицает угрозу бегства экс-футболистов. Другой юрист арестованных спортсменов Тарек Тума объявил о подаче апелляции на решение судебной инстанции.

Бразильский паспорт Роналдиньо был изъят в ноябре 2018 года из-за судебного процесса по обвинению в экологических преступлениях. Претензии к нему возникли в связи с незаконным строительством объекта в водоохранной зоне. Футболисту был назначен штраф в размере $2,1 млн. В сентябре 2019 году прокуратура штата Риу-Гранди-ду-Сул отпустила футболиста и его брата, а также вернула им гражданские паспорта.