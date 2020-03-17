More.tv покажет сериалы «Гоморра», «Бессмертный» и «Пересекая Атлантику» в рамках сделки с Beta Film

Онлайн-сервис more.tv и один из лидирующих европейских дистрибьюторов Beta Film заключили новую сделку, благодаря которой в скором времени российским подписчикам сервиса будут доступны следующие проекты: успешный итальянский криминальный сериал «Гоморра» (“Homorrah”) – все сезоны, включая премьеру пятого в 2021 году; полнометражный приквел «Гоморры» – «Бессмертный» (“The Immortal”); драма о Второй мировой войне «Пересекая Атлантику» (“Atlantic Crossing”) и немецкий подростковый сериал «СКАМ Германия» (“DRUCK”).

В ближайшее время на more.tv появятся:

«Гоморра» (4 сезона) – жесткая и реалистичная криминальная драма, основанная на бестселлере Роберто Савиано и фильме Маттео Гарроне 2008 года, получившем Гран-при Каннского кинофестиваля. Появившись на экранах в 2014 году, сериал захватил аудиторию и был очень высоко оценен критиками. После четвертого сезона «Гоморра» набрала 8,7 баллов на IMDb и 87% на Rotten tomatoes. Сериал показывает всю подноготную неаполитанской мафии – камморы, название которой отсылает к библейскому городу грешников. История одного из самых кровожадных и могущественных синдикатов, увиденная глазами Чиро Ди Марцио, молодого помощника крестного отца Пьетро Савастано.

«Бессмертный» – полнометражный приквел «Гоморры», премьера которого состоится в апреле, посвящен прошлому ее заглавного персонажа Чиро Ди Марцио. Как и в сериале, его роль исполняет Марко Д’Амор. С пулевым ранением в грудь Чиро погружается в темные воды неаполитанского залива. Утопающего героя захлестывают воспоминания, в которых раскрывается его история. 1980 год, страшное землетрясение, много жертв, разрушенные кварталы. Из-под обломков раздается крик младенца. Это никто иной как Чиро – с того самого дня известный как «Бессмертный». Преступный мир ждет его. Свое прозвище парень не раз оправдает. От мелких краж до настоящей мафиозной войны – он готов к любым вызовам преступного мира, где бессмертие – просто еще одна форма проклятия.

«СКАМ Германия» (6 сезонов) – немецкая подростковая драма, созданная на основе норвежского сериала “Skam”. Главные герои сериала – берлинские школьники в поисках собственной идентичности, настоящей дружбы и любви. Сюжет каждого сезона построен вокруг нового персонажа. Первые 2 сезона уже доступны на more.tv, остальные сезоны будут выходить с конца марта.

Также в этом году одновременно со всем миром на more.tv состоится эксклюзивная премьера мини-сериала «Пересекая Атлантику» – участника основного конкурса Каннского фестиваля сериалов (Canneseries 2020).

«Пересекая Атлантику» – необычный взгляд на трагические перипетии Второй мировой войны. Это основанная на реальных событиях невероятная история норвежской кронпринцессы Марты и отношений, связывавших ее с президентом Франклином Рузвельтом. Главную пару блестяще исполняют звезды сериалов «Твин Пикс» и «Мост» – Кайл МакЛахлен и София Хелин. По сюжету после оккупации Норвегии нацистской Германией в 1940 году наследная принцесса Марта и ее дети поселяются в Белом доме – по приглашению американского правительства. Сложно устоять перед незаурядностью этой женщины – красивая, умная, решительная – американский правитель очарован. Ее присутствие вскоре влияет на мнение президента относительно трагических событий, разворачивающихся в Европе, что в конечном счете даже меняет динамику политики США.