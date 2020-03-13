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В результате авиаударов США погибли пять иракских военнослужащих

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Фото: REUTERS/John Davison
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Пять иракских военнослужащих погибли в результате бомбардировки со стороны американской армии. Эту информацию подтвердило объединенное оперативное командование Ирака, сообщает в пятницу, 13 марта, телеканал Al Arabiya.

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В числе погибших — три солдата армии Ирака и два иракских полицейских. Кроме этого, погиб один гражданский служащий при атаке строящегося аэропорта Кербела. Также были ранены еще 11 солдат армии Ирака, двое из них в критическом состоянии.

Иракское командование сообщило, что авиаудары со стороны США являются нарушением принципа партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, которые планировали и осуществили это нападение.

Атакующая сторона таким образом заявляет о своем неуважении к воле и политике иракского государства, добавило командование Ирака, поэтому в ответ на атаку будут применены меры.

Ранее 13 марта сообщалось, что армия США нанесла удары в Ираке в ответ на ракетную атаку 11 марта, в результате которой погибли американские военнослужащие. База «Кэмп-Тадж» в Ираке, где размещены силы антитеррористической коалиции во главе с США, в среду, 11 марта, подверглась ракетному обстрелу. В результате атаки погибли трое военнослужащих антитеррористической коалиции во главе с США. Также сообщалось о 12 раненых. По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивные снаряды). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.

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