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ЕС предложит мигрантам в Греции по €2 тыс. для возвращения домой

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Европейский союз предложит мигрантам в Греции по €2 тыс., чтобы они вернулись домой. Эта сумма в пять раз выше той, которую обычно предлагают беженцам для улучшения условий их жизни, написала 12 марта газета The Guardian.

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«Мигранты, которые заинтересованы в финансовой помощи, возможно, знают, что они не получат положительного решения о предоставлении убежища в другой стране. Поэтому они могут рассчитывать именно на материальную поддержку», — отметила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон.

Такая мера имеет целью ослабить миграционный кризис, сложившийся на границе Греции с начала марта. Благодаря программам ООН по поддержке беженцев они смогут улучшить условия своей жизни в родной стране.

Предложение будет в силе один месяц, так как более длительный срок его действия, наоборот, может привлечь еще больше беженцев.

В палаточных лагерях на греческих островах мигранты живут без электричества, отопления и горячей воды. Кроме этого, они не получают необходимую медицинскую помощь.

Потоки мигрантов хлынули в Грецию после того, как Турция заявила 28 февраля, что из-за обострения военного конфликта в сирийском Идлибе больше не сможет сдерживать беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом.

3 марта в Еврокомиссии заявили, что наплыв нелегальных мигрантов из Сирии в Грецию является общеевропейской зоной ответственности. В европейском содружестве подчеркнули, что только совместными усилиями, в частности финансовыми, удастся решить данную проблему. Для разрешения ситуации с миграционным кризисом Евросоюз решил выделить Греции €700 млн для охраны границ страны.

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