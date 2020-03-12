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Xiaomi официально представила смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max

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Фото: Xiaomi
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Китайская компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro, а также его усовершенствованную версию Max, пишет TechHeading в четверг, 12 марта.

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Смартфоны оснащены основной квадрокамерой с поддержкой записи 4К-видео на 64 Мп для Pro Max и 48 Мп — для Pro. Фронтальная камера — 32 Мп и 16 Мп соответственно — расположена в верхней части экрана в специальном вырезе, уточняет ixbt.com.

В них установлен процессор Snapdragon 720G, аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки: 18 Вт для Pro, 33 Вт — для Pro Max, дисплей с диагональю 6,67 дюйма с разрешением FullHD+. Объем оперативной памяти у Pro Max составляет 6/8 Гб, у Pro — 4/6 Гб, постоянной — 64 или 128.

Также в смартфонах есть боковой сканер отпечатков пальцев, разъем 3,5 мм для наушников. Телефоны поддерживают новые стандарты Wi-Fi и Bleutooth 5.0.

Стоимость Redmi Note 9 Pro начинается от 13 100 рублей, Redmi Note 9 Pro Max — от 15 100 рублей.

В феврале Xiaomi представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10.

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