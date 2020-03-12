На теле погибшей под Тамбовом 13-летней девочки найдены следы удушения

На теле 13-летней Елизаветы Ч., убитой в Тамбовской области, обнаружены следы удушения. По предварительным данным, незадолго до смерти она получила многочисленные травмы.

Судмедэксперты также проверяют данные о надругательстве над подростком, передает РЕН ТВ.

Тело пропавшей девушки найдено 11 марта. Тогда никакие подробности не сообщались.

Подозреваемый в убийстве Елизаветы задержан 9 марта. Это 35-летний житель Котовска. Он утверждал, что случайно сбил девушку, которая шла по обочине, и выбросил труп в реку, чтобы скрыть случившееся, однако тогда водолазы не смогли найти тело.

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район). Она ушла на дискотеку и не вернулась.