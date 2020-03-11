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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

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Фото: соцсети
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Поисковики нашли тело 13-летней Елизаветы Ч., пропавшей в Тамбовской области 7 марта. Об этом в среду, 11 марта, сообщил поисковый отряд Liza Alert.

«Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Следствие пока не комментирует информацию об обнаружении трупа, передает «РИА Новости».

10 марта полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы жителя Котовска. По одной из версий, он ехал на машине и сбил девушку, которая шла по обочине. Чтобы скрыть случившееся, мужчина положил тело в багажник, отвез к реке и выбросил в воду. Он показал, где это произошло, но тогда тело не нашли.

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район). Она ушла на дискотеку и не вернулась.

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