Семью из Оренбуржья обвинили в финансировании ИГ

Семью из трех человек в Оренбургской области обвинили в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в четверг, 12 марта, СК РФ.

По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2019 года 38-летний мужчина, его 46-летняя супруга и их 32-летняя родственница неоднократно переводили деньги на карты членам ИГ «для дальнейшего финансирования подготовки и совершения преступлений террористического характера, то есть осуществляли финансирование терроризма».

«Установлено также, что 32-летняя женщина не сообщила в правоохранительные органы об известном ей перечислении денежных средств ее родственниками лицам, входящим в международную террористическую организацию. Суд Оренбурга арестовал супругов, а их родственница будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в публикации.

Следствию предстоит установить количество собранных денег, сумму переводов членам террористической организации, а также других участников канала финансирования. Расследование уголовного дела продолжается.

В декабре 2019 года в Дагестане был задержан мужчина, собиравший средства для террористов ИГ в Сирии. Он прикрывал свою деятельность благотворительностью.