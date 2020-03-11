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ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму

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Фото: Depositphotos
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

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Отмечается, что они занимались пропагандой своей идеологии среди местных мусульман на конспиративных собраниях, агитируя их вступить в свои ряды.

«Члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства в среду, 11 марта.

В ходе обысков была изъята запрещенная литература.

В феврале ФСБ задержала в Москве семь исламистов из группировки «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории РФ), которые занимались вербовкой новых адептов и пропагандой экстремистской идеологии.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была запрещена по решению Верховного суда РФ в 2003 году. Членов организации регулярно задерживают на территории страны, преимущественно в крупных городах Поволжья, Сибири, Центральной России и в Крыму.

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