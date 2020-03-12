Песков прокомментировал сравнение принятия поправки в Конституцию с 1998 годом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления журналистов, которые сравнили запрет Конституционным судом Борису Ельцину в 1998 году баллотироваться на новый президентский срок и принятие 10 марта 2020 года Госдумой поправки в Конституцию о праве для действующего лидера страны вновь избираться на этот пост.

«Это не я должен объяснять. Это должен объяснять Конституционный суд. Президент обусловил то, что Конституционный суд должен рассмотреть. Поэтому не будем забегать вперед», — отметил Песков.

10 марта на заседании Госдумы российский лидер Владимир Путин выступил против продления полномочий президента России по итогам голосования по поправкам в Конституцию страны. В тот же день депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку в Конституцию, согласно которой действующий и бывшие президенты страны могут баллотироваться на должность главы государства, не учитывая время, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативу Терешковой, а сам президент назвал такую поправку допустимой при условии, что Конституционный суд одобрит ее.

Общероссийское голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят нижней палатой парламента в первом чтении. Центральная избирательная комиссия России уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования, которое пройдет 22 апреля.