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Песков ответил на вопрос о возможном отказе Путина баллотироваться в 2024 году

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, не станет ли возможный отказ президента Владимира Путина баллотироваться на выборах в 2024 году обманом ожиданий граждан, которые проголосуют за пакет поправок в Конституцию только для того, чтобы Путин вновь избрался.

Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Изменения Конституции могут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования

«Путин до сих пор на протяжении 20 лет не обманывал ни разу ожидания человека. В данном случае, еще раз повторяю, люди будут голосовать за пакет», — отметил Песков в ходе брифинга в четверг, 12 марта.

Он подчеркнул, что пакет поправок в Конституцию вступит в силу только после того, как за это проголосуют граждане России.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку в Конституцию, согласно которой действующий и бывшие президенты страны могут баллотироваться на должность главы государства, не учитывая время, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативу Терешковой, а сам президент назвал такую поправку допустимой при условии, что Конституционный суд одобрит ее.

Общероссийское голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят нижней палатой парламента в первом чтении. Центральная избирательная комиссия России уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования, которое пройдет 22 апреля.

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