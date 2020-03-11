ГД одобрила в первом чтении наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за нарушения на голосовании по Конституции. Об этом в среду, 11 марта, сообщает «РИА Новости».

Авторами законопроекта об ответственности за нарушения стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Если изменения будут приняты, то поправки войдут в несколько статей Уголовного кодекса (УК) РФ.

Крашенинников отметил, что если законодательные нормы о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования уже зафиксированы, то ответственность за нарушения — не установлена.

Он подчеркнул, что в 19-й главе УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» уже содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов и итогов голосования, и эти пункты предлагается дополнить.

Депутат добавил, что в зависимости от степени тяжести преступления предусмотрен штраф или наказание до четырех лет лишения свободы.

Ожидается, что второе чтение законопроекта пройдет 12 марта.

Ранее в этот же день Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поправках в Конституцию России. За принятие документа проголосовали 383 депутата. 43 — воздержались. Против — ни одного.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.