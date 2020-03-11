В Коми на шахте «Заполярная-2» произошло задымление

Вечером в среду, 11 марта, произошло задымление на шахте «Воркутинская» в магистральной конвейерной выработке на глубине 620 м.

На место направлены спасатели. Проходит плановая эвакуация работников смен шахты «Воркутинская» (122 человека) и шахты «Заполярная» (120 человек). Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что они имеют единую вентиляционную систему, сообщает пресс-служба компании "Северсталь".

По предварительным данным, пострадавших нет.

Рано утром в пятницу, 6 марта, в Коме, в шахте «Воркутинская», произошел выброс метана в конвейерном штреке подготовительного забоя, подача электроэнергии была отключена системой защиты. В момент инцидента на месте находились четыре человека, двум из них удалось выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, другие двое погибли. Позже на поверхность были выведены все находившиеся в шахте.