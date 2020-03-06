Два человека погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская»

В Республике Коми в результате выброса метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека. Об этом в пятницу, 6 марта, передает пресс-служба компании «Воркутауголь» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в 4:02 в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел газодинамический выброс, система защиты отключила подачу электроэнергии.

«В момент инцидента в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, еще двое работников остались в забое», — говорится в сообщении.

К ликвидации аварии было привлечены силы подразделений военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ), а также спасательные бригады в составе 52 человек. На месте ликвидации последствий выброса работали 12 единиц специальной техники.

«Компания «Воркутауголь» выражает глубокие соболезнования семьям погибших, а также окажет всестороннюю помощь и поддержку», — отметили в компании.

Работа на предприятии была остановлена, проводится разгазирование горных выработок. Угрозы взрыва нет. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

12 февраля произошел пожар в шахте в Кировске Мурманской области. Отмечалось, что на поверхность вывели 383 шахтеров.