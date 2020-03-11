Истребитель F-16 разбился в столице Пакистана

Пакистанский истребитель F-16 разбился в столице страны Исламабаде. Об этом в среду, 11 марта, сообщает издание CNA.

Отмечается, что самолет проводил тренировочный полет в рамках подготовки к предстоящему Дню Пакистана.

«Военно-воздушные силы Пакистана с сожалением сообщают, что самолет PAF F-16 потерпел крушение около района Шакарпарьян (Исламабад) во время репетиции парада 23 марта. К месту катастрофы были направлены спасательные команды», — говорится в заявлении военных.

Позже власти подтвердили гибель пилота в этой катастрофе. В то время как некоторые средства массовой информации сообщали о том, что он мог катапультироваться и выжить.

27 января самолет Bombardier E-11 потерпел крушение в Афганистане. Катастрофа произошла в 10 км от военной базы США в провинции Газни. Падение самолета, как спустя несколько дней выяснили специалисты, произошло из-за технической неисправности воздушного судна.

8 октября истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Воздушное судно рухнуло в округе Трир-Саарбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), вдали от населенных пунктов.

19 сентября истребитель воздушно-военных сил Бельгии F-16 разбился во Франции. Оба пилота остались живы.