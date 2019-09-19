Истребитель бельгийских ВВС разбился во Франции

Истребитель воздушно-военных сил (ВВС) Бельгии разбился во Франции. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил портал Ouestfrance.

Крушение военного самолета произошло в коммуне Лорьян в департаменте Морбиан около 10:30 по местному времени (9:30 мск). Оба пилота успели катапультироваться, отмечает «Газета.ру». Одного из них снимали с электрических кабелей сотрудники спасательных служб.

Самолет потерпел крушение во время учебного полета. При падении он задел дом, жители здания эвакуированы. Информацию подтвердили в бельгийских ВВС, причины инцидента устанавливаются.

В июле МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море во время планового учебно-тренировочного полета. После этого инцидента учебно-тренировочные полеты были приостановлены.