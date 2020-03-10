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В Госдуме объяснили поправку Терешковой о президентских сроках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ограничения в Конституции России о двух сроках президента страны сохранятся, а поправка депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой о том, что для нынешнего главы государства данные положения могут быть отменены, является временной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во вторник, 10 марта.

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«Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово «подряд» восстанавливается либо вообще всё это убирается. Все эти ограничения (для президентских сроков в Конституции РФ. — Ред.) остаются», — пояснил Крашенинников «РИА Новости».

Депутат Госдумы подчеркнул, что если граждане России при голосовании выскажутся за принятие предложенных изменений и поправок в Конституцию, в том числе по ограничению количества сроков, то и действующий президент России сможет вновь баллотироваться.

Ранее 10 марта депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента и заложить возможность действующему главе государства избираться вновь. Депутат считает, что реализовывать инициативу нужно, если «этого потребует ситуация» и «захотят люди».

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативы Терешковой, а президент России Владимир Путин высказался против продления своих полномочий, назвав поправку нецелесообразной. Он считает, что в таком случае «полномочия продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов».

По словам российского лидера, власть президента в стране не должна быть связана с одним человеком, гражданам нужно обеспечить гарантию регулярной сменяемости власти.

Также Путин выступил против парламентской формы правления в России, пояснив, что государству необходима сильная президентская вертикаль.

Общероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, запланировано на 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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