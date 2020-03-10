Матвиенко поддержала поправку Терешковой о президентских сроках

Внесенная депутатом Валентиной Терешковой поправка в Конституцию о снятии ограничений с количества президентских сроков для действующего главы государства своевременна. Об этом во вторник, 10 марта, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Высказанное ею (Терешковой. — Ред.) мнение о том, чтобы дать возможность президенту РФ избираться в 2024 году на пост президента, мне кажется, очень своевременно», — цитирует ее «Интерфакс».

Также она подчеркнула, что это предложение «всех успокоит», а также расставит все точки над i.

Ранее в этот день сообщалось, что депутаты Госдумы на заседании поддержали предложение о снятии ограничений на количество президентских сроков для главы государства.

С соответствующей инициативой Терешкова выступила ранее в этот день. Она предложила дать в Конституции возможность действующему лидеру страны избираться вновь. При этом депутат отметила, что воплощать инициативу в жизнь нужно в случае, если «этого потребует ситуация» и если «этого захотят люди».

Документ был внесен в нижнюю палату парламента. Позднее в тот же день перед депутатами выступил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что президентская власть в стране не должна быть связана с одним человеком, и для россиян необходимо обеспечить гарантию регулярной сменяемости власти.

Кроме того, он выступил против продления своих полномочий по итогам голосования по поправкам в Основной закон страны. По его словам, в таком случае «полномочия продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов». Таким образом, инициативу Путин назвал нецелесообразной.