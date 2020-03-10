Прямой эфир
Сюжет:

В Совфеде назвали неуважением отказ Трампа приехать 9 мая в Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ президента США Дональда Трампа посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю 75-летия со дня Победы является проявлением неуважения к России и памяти его же соотечественников, сражавшихся во Второй мировой войне. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Гулко отдаются в пустынных улицах шаги военнопленных»
О чем писали «Известия» 75 лет назад

«Считаю, что глава американского государства <...> продемонстрировал наплевательское отношение к памяти всех тех, кто воевал против нацизма и кого уже нет с нами, а также к ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше», — цитирует его «РИА Новости».

Сенатор считает отказ Трампа попыткой «и с Россией не поссориться», и негласно выразить солидарность странам, которые обвиняют СССР в развязывании войны и оккупации. При этом позиции этих государств «инициируются теми же заокеанскими кукловодами», уверен Бондарев.

Об отказе Трампа приехать в Москву на 9 Мая узнали СМИ ранее 10 марта. По данным газеты «Коммерсант», Вашингтон направил Москве список из высокопоставленных лиц, рассматриваемых в качестве участников американской делегации, которые представят США на мероприятиях.

Позднее информацию подтвердили обе стороны. В Кремле отметили, что пока не знают, кто будет присутствовать на праздновании Дня Победы.

Ранее в этот же день было опубликовано интервью президента РФ Владимира Путина ТАСС. Российский лидер заявил, что «в моральном смысле» лидерам стран — «бывших союзников по антигитлеровской коалиции» было бы правильно посетить торжества в Москве и российская сторона будет рада их визиту. Однако факт их приезда не так важен для нашей страны, поскольку День Победы является отечественным праздником.

Примечательно, что Трамп сам выражал желание присутствовать на торжествах по случаю юбилея Победы. В ноябре 2019 года он заявил, что получил соответствующее приглашение, однако отметил, что мероприятия приходятся на разгар избирательной гонки в США.

На праздничные мероприятия 9 мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В честь юбилея Победы ветераны получат единовременные выплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в феврале, в марте правительство согласовало правила осуществления выплат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп не обследовался на COVID-19
«Искандеры» передислоцировали в Подмосковье для участия в параде Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020