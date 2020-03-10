В Совфеде назвали неуважением отказ Трампа приехать 9 мая в Москву

Отказ президента США Дональда Трампа посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю 75-летия со дня Победы является проявлением неуважения к России и памяти его же соотечественников, сражавшихся во Второй мировой войне. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Считаю, что глава американского государства <...> продемонстрировал наплевательское отношение к памяти всех тех, кто воевал против нацизма и кого уже нет с нами, а также к ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше», — цитирует его «РИА Новости».

Сенатор считает отказ Трампа попыткой «и с Россией не поссориться», и негласно выразить солидарность странам, которые обвиняют СССР в развязывании войны и оккупации. При этом позиции этих государств «инициируются теми же заокеанскими кукловодами», уверен Бондарев.

Об отказе Трампа приехать в Москву на 9 Мая узнали СМИ ранее 10 марта. По данным газеты «Коммерсант», Вашингтон направил Москве список из высокопоставленных лиц, рассматриваемых в качестве участников американской делегации, которые представят США на мероприятиях.

Позднее информацию подтвердили обе стороны. В Кремле отметили, что пока не знают, кто будет присутствовать на праздновании Дня Победы.

Ранее в этот же день было опубликовано интервью президента РФ Владимира Путина ТАСС. Российский лидер заявил, что «в моральном смысле» лидерам стран — «бывших союзников по антигитлеровской коалиции» было бы правильно посетить торжества в Москве и российская сторона будет рада их визиту. Однако факт их приезда не так важен для нашей страны, поскольку День Победы является отечественным праздником.

Примечательно, что Трамп сам выражал желание присутствовать на торжествах по случаю юбилея Победы. В ноябре 2019 года он заявил, что получил соответствующее приглашение, однако отметил, что мероприятия приходятся на разгар избирательной гонки в США.

На праздничные мероприятия 9 мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В честь юбилея Победы ветераны получат единовременные выплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в феврале, в марте правительство согласовало правила осуществления выплат.