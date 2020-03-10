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СМИ рассказали подробности развала сделки ОПЕК

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была Саудовская Аравия, а не Россия. Об этом 10 марта сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

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По словам высокопоставленного чиновника, беседовавшего с газетой, саудиты хотели использовать эпидемию коронавируса для того, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи нефти на страны, которые не входят в ОПЕК. При этом в Кремле изначально понимали, что сделка с ОПЕК рано или поздно развалится.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», —рассказал изданию чиновник.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал. В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей.

К утру 10 марта стоимость барреля нефти Brent выросла до $37,03, цена барреля нефти WTI — до $33,53.

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