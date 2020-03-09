Эксперты объяснили снижение цен на нефть

Падение нефтяных цен не связано с решениями ОПЕК, это следствие глобального снижения мирового спроса на нефть, считают аналитики.

Снижение мирового спроса на сырье началось еще в феврале, отмечают аналитики JP Morgan. На фоне снижения потребления нефти в Китае из-за коронавируса сокращение составило 4 млн баррелей в сутки.

Когда вирус и сокращение спроса в полной мере затронут США и Европу, корректировка станет еще более существенной, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Скоординированные действия стран ОПЕК и ОПЕК+ не могут значительно повлиять на фундаментальные факторы рынка. Мировой спрос сокращается под влиянием коронавируса, что оказывает давление на цены», — подчеркнул он.

При этом влияние решений ОПЕК на мировые котировки уже не так очевидно. Всё большее влияние на рынок оказывают фундаментальные факторы — мировой экономический цикл, рост крупнейших экономик мира (таких как Китай), эпидемии и санкционное давление, говорится в аналитическом отчете компании WMT Consult, который имеется в распоряжении «Известий».

Цены на нефть формируются на фьючерсных рынках, где доля физической нефти, то есть поставочных контрактов, варьируется от 5 до 10%. Всё остальное — это так называемая бумажная нефть, то есть спекулятивные бумаги, текущие котировки которых зависят от политики ФРС, регулирующей цену и объемы долларовой массы на спекулятивных рынках, и в первую очередь на нефтяном, отметили аналитики.

Как отмечается в докладе, Россия — нефтедобытчик с одним из самых низких показателей затрат в мире. Даже после уплаты налогов затраты отечественных нефтяных компаний намного ниже, чем у кого-либо еще в мире, ближе к точке безубыточности в $20 за баррель. У саудитов затраты на добычу сопоставимы, но, если учесть значительные бюджетные потребности, цифры уже не так близки: в совокупности Эр-Рияд тратит порядка $85 на баррель, что многократно выше, чем в России.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала. Так, к 12:50 мск Brent продается по $36,6 за баррель, а WTI — по $33.

В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей. К 13:00 мск на рынке Forex российская валюта укрепилась до 73,9 рубля за один доллар и 84,16 рубля за один евро.