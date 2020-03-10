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Цена нефти Brent выросла на 7% после обвала накануне

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Фото: REUTERS/Jessica Lutz
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Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 7,21% после обвала накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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По состоянию на 8:38 (мск), цена майского фьючерса на нефть Brent составляет $37,03 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI на бирже NYMEX выросла на 2,4% — до $33,53 за баррель.

Ранее в этот же день сообщалось, что стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent вырастала на 7,22% — до $35,85. В свою очередь стоимость нефти марки WTI достигла $32,38 за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступила Россия.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

Российская валюта отреагировала падением до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. Стоимость биткоина упала почти на 10%, а цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию.

Банк России приостановил покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. В Минфине заверили в наличии достаточного количества ликвидных средств ФНБ для покрытия потерь бюджета, даже если цена за баррель нефти упадет до $25–30.

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