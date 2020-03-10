Казахстан придержится ранее озвученных планов по добыче нефти в 2020 году

Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году. Об этом во вторник, 10 марта, рассказал журналистам министр энергетики страны Нурлан Ногаев.

По его словам, планов на наращивание или снижение уровня добычи с 1 апреля нет, сообщает ТАСС. В 2019 году объем добычи нефти в республике составил 90,5 млн тонн. В текущем году добыча нефти ожидается на уровне 90 млн тонн.

Как отметил министр, сделка ОПЕК по сдерживанию добычи нефти и взаимодействию показала эффективность. «Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально. 18 марта будет проведена техническая комиссия, и там наверняка будут обсуждаться дальнейшие вопросы», — объяснил глава Минэнерго Казахстана.

Накануне в республике был создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике. Его возглавил премьер-министр Аскар Мамин.

9 марта на международных биржах цена нефти марки Brent с поставкой на апрель побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.