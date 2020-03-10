Прямой эфир
Сюжет:

Казахстан придержится ранее озвученных планов по добыче нефти в 2020 году

0
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году. Об этом во вторник, 10 марта, рассказал журналистам министр энергетики страны Нурлан Ногаев.

Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка
Падение цен и котировок будет болезненным, но вряд ли продлится долго, считают эксперты

По его словам, планов на наращивание или снижение уровня добычи с 1 апреля нет, сообщает ТАСС. В 2019 году объем добычи нефти в республике составил 90,5 млн тонн. В текущем году добыча нефти ожидается на уровне 90 млн тонн.

Как отметил министр, сделка ОПЕК по сдерживанию добычи нефти и взаимодействию показала эффективность. «Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально. 18 марта будет проведена техническая комиссия, и там наверняка будут обсуждаться дальнейшие вопросы», — объяснил глава Минэнерго Казахстана.

Накануне в республике был создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике. Его возглавил премьер-министр Аскар Мамин.

9 марта на международных биржах цена нефти марки Brent с поставкой на апрель побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цена нефти марки Brent выросла до $35,85
Новак заявил о соответствии ситуации на нефтяном рынке прогнозам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020