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Врачи напомнили о правилах приготовления шашлыка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Шашлык не рекомендуется сочетать с алкоголем. Об этом заявил заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии НИИ питания РАМН Альфред Богданов.

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В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» врач подчеркнул, что «нужно знать чувство меры». Он также рекомендовал тщательно соблюдать технологию приготовления мяса — мариновать по правилам и выдерживать положенный срок, хорошо прожаривать и выбирать качественные продукты.

Богданов подчеркнул, что после длительного перерыва обильное употребление жирной пищи — большая нагрузка на организм. Нужно быть осторожнее, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чтобы снизить этот эффект, он посоветовал сочетать шашлык с большим количеством растительной пищи — овощами, салатами, зеленью.

Для маринада нежелательно использовать уксус, особенно в начале сезона, потому что это нагружает организм. Майонез, особенно в сочетании с уксусом, — тоже не лучший вариант.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» НИИ питания РАМН Александр Батурин посоветовал тщательно следить за степенью прожарки мяса. При приготовлении на свежем воздухе возможно обсеменение микробами. Они не попадут в толщу мяса, но на это всё же надо обращать внимание. Нельзя допускать образование сплошной черной корки, так как при этом образуются вредные соединения.

В сентябре 2019 года Очаковский комбинат пищевых ингредиентов (ОКПИ) создал искусственное мясо для пищевого производства. После трех серий экспериментов полного цикла предприятие получило первую «котлету» из постного фарша. Специалисты подчеркнули, что речь не об имитации мяса, а именно об искусственно выращенной мышечной ткани. Если удастся решить вопрос правового статуса продукта, «мясо из пробирки» может поступить в продажу уже в 2023 году.

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