В России появилась первая котлета из искусственного мяса

Очаковский комбинат пищевых ингредиентов (ОКПИ) создал искусственное мясо для пищевого производства и после трех серий экспериментов полного цикла получил первую «котлету» из постного фарша. Своими успехами компания поделилась в понедельник, 23 сентября.

«Первые 40 грамм культивируемого мяса были выращены в лаборатории ОКПИ и обошлись в 900 тыс. рублей. Работы велись на протяжении последних двух лет», — сообщает пресс-служба ОКПИ, передает «Интерфакс».

Для получения искусственного мяса на комбинате создали лабораторию тканевой инженерии. Куратором проекта стал российский молекулярный фармаколог, член-корреспондент РАН, профессор Николай Шимановский.

Как подчеркнул ученый, не следует путать «мясо из пробирки» с имитацией мяса, которое является вегетарианским продуктом и производится из растительного белка, соевого или пшеничного. Культивируемое мясо безопасно для человека, срок его хранения вдвое выше традиционного за счет стерильных условий выращивания.

В качестве основы получения такого мяса используется кусочек мышечной ткани теленка элитной породы Абердин-ангус в возрасте 2-3 дней, полученный под местной анестезией. Клетки помещают в питательную среду в виде геля из аминокислот, солей, витаминов и других микроэлементов, где мясо растет и делится.

Разработчики ожидают, что российское культивируемое мясо может появиться в магазинах уже к 2023 году, в случае, если правовой статус этого продукта будет решен.

Кроме того, сейчас стоимость «мяса из пробирки» достаточно высока — около 90$ за килограмм при покупке в розницу. Эксперты комбината ожидают, что через пять лет этот же продукт обойдется розничному покупателю в 800 рублей.