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Французские мясники просят защитить их от веганов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Nicolas Liponne
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Французская федерация мясников обратилась к правительству страны с просьбой о защите их магазинов от агрессивных веганов, которые бьют витрины и пачкают их искусственной кровью. По словам главы организации Жана-Франсуа Гиярда, такие нападения являются одной из форм терроризма.

«Веганы стремятся навязать большинству людей свой образ жизни или даже свою идеологию. И пытаются уничтожить огромный пласт французской культуры», — сказал он журналистам BBC News.

Гиярд пояснил, что традиционная национальная кухня состоит из большого количества блюд из мяса. И сейчас она находится под угрозой из-за того, что веганы громят магазины и оставляют на них наклейки с призывами отказаться от употребления животных в пищу.

В марте во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. В результате четыре человека погибли, в их числе оказался мясник. После этого девушка-веган разместила в социальной сети сообщение о том, что не видит ничего плохого в смерти продавца мяса. 

Из-за этого поста правоохранительные органы начали расследование. Женщине грозит лишение свободы на срок до семи лет либо штраф до €100 тыс.

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