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Веган разгромил мясной ресторан в Гренобле

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Неизвестный во французском Гренобле совершил нападение на ресторан La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд.

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Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля. Неизвестный, лицо которого было скрыто маской, разбил стекла, а также оставил на стене веганский лозунг, передает France 3.

При этом представители ресторана не верят, что за актом вандализма стоят вегетарианцы — люди, отказавшиеся от употребления в пищу продуктов животного происхождения.

Они отметили, что ресторан открылся всего год назад и нападение было организовано их завистниками.

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