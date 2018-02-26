Веган разгромил мясной ресторан в Гренобле

Неизвестный во французском Гренобле совершил нападение на ресторан La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля. Неизвестный, лицо которого было скрыто маской, разбил стекла, а также оставил на стене веганский лозунг, передает France 3.

При этом представители ресторана не верят, что за актом вандализма стоят вегетарианцы — люди, отказавшиеся от употребления в пищу продуктов животного происхождения.

Они отметили, что ресторан открылся всего год назад и нападение было организовано их завистниками.