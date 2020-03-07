Сделавшая Путину предложение девушка рассказала о себе

Жительница Иваново Юлия Шилова, которая сделала предложение президенту России Владимиру Путину взять ее замуж в ходе его визита в город, в субботу, 7 марта, рассказала о себе и встрече с главой государства.

Девушка сообщила, что ее зовут Юлия Шилова, ей 28 лет, она работает актрисой детского театра и она не замужем.

«Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом», — приводит ее слова «РИА Новости».

Шилова сказала, что уже давно наблюдает за президентом и ценит его лидерские качества.

«Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах», — подчеркнула она.

Шилова также рассказала, что в ходе визита президента у нее получилось передать свои фотографии через службу протокола.

«Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан», — выразила она надежду.

Девушка рассказала, что, когда российский лидер обратил на нее внимание, она очень обрадовалась.

«Люди подумали, что я его как будто приворожила», — заметила Шилова.

Она также добавила, что смогла бы быть женой президента

«Может быть, это самонадеянно очень звучит, но мне кажется, что да», — заключила жительница Иваново.

6 марта глава государства прибыл в Ивановскую область с рабочим визитом. После осмотра отремонтированного здания городской детской поликлиники он решил пообщаться с жителями города. Внезапно одна из девушек прокричала: «А возьмите меня замуж!» Она подарила Путину свою фотографию, и после этого он перекинулся с ней парой фраз.

Во время поездки он также посетил детскую поликлинику и парашютный завод «Полет», встретился с общественностью.

В ходе визита глава государства поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и отметил, что число детей в Иваново выросло на 18%. По его мнению, это «серьезный, значимый пункт, хороший показатель».