Путин шуткой ответил на слова о его «большом доме»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью 6 марта в Иваново пошутил о своем «большом доме».

Видео появилось в Twitter «Кремлевского пула РИА».

В ходе беседы одна из многодетных матерей рассказала президенту, что на встречу ее «собирали всем селом».

При этом у младшей дочки был утренник, но она «разрешила» маме вместо вместо детского мероприятия пойти на встречу с главой государства.

«Сказала, мама, ты можешь не присутствовать, ты идешь к Владимиру Владимировичу, он живет в Москве в большом доме», — передала слова женщина.

В ответ президент улыбнулся и напомнил, что большим домом называли управление КГБ СССР в Ленинграде.

Присутствующих это развеселило, а женщина пошутила, что ее дочь «в теме».

В пятницу президент отправился с рабочей поездкой в Ивановскую область. На встрече с представителями общественности глава государства рассказал, почему не намерен наделять Госсовет особыми полномочиями, а также посетил поликлинику и пообщался с жителями города, которые тепло и радостно встретили его.