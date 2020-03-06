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Ивановские девушки признались Путину в любви

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин в ходе визита в Иваново в пятницу, 6 марта, пообщался с жителями города возле входа в детскую поликлинику №6. Об этом сообщает «РИА Новости».

Одна из женщин призналась президенту в любви. Он поблагодарил ее и узнал ее имя.

«А возьмите меня замуж!» — выкрикнула другая девушка. Президент поговорил с ней, после чего жительница города поблагодарила главу государства.

Один из жителей города обратился к нему с просьбой помочь решить вопрос с отоплением. Путин спросил его адрес и посоветовал после разговора подойти отдельно к губернатору.

Несколько человек попросили сфотографироваться с главой государства, он не отказал и также сделал фотографию с маленькой девочкой на руках.

В ходе визита в город Путин поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и отметил выросшее на 18% число детей в Иваново.

Также президент посетил детскую поликлинику города и осмотрел несколько врачебных кабинетов, включая офтальмологический, процедурный и терапевтический.

Кроме того, днем ранее сообщалось, что во время поездки российский лидер помимо посещения поликлиники также побывает на ивановском парашютном заводе «Полет».

18 октября губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил Путину о развитии региона. В частности, чиновник рассказал о том, как продвигается проект по воссозданию исторических поселений в городах Шуе и Кинешме и насколько эффективно работают промышленные предприятия субъекта.

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