Российский космонавт с борта МКС поздравил женщин с 8 Марта

Российский космонавт Олег Скрипочка с борта Международной космической станции (МКС) поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем. Видео поздравления в пятницу, 6 марта, опубликовал Роскосмос.

«Поздравляю лучшую половину человечества, вас, дорогие женщины, с Международным женским днем. Сегодня, находясь на Международной космической станции, я присоединяюсь ко всем мужской части населения Земли и хочу сказать вам от всех нас: спасибо. Спасибо за вашу заботу и ежедневную поддержку, за любовь и преданность, за верность семейным традициям, за то, что приносите в наш дом радость и красоту, наполняя его особым светом», — сказал космонавт.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил женщин с наступающим Международным женским днем.

Также в пятницу директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал Виктор Золотов поздравил женщин, служащих в его ведомстве, с наступающим праздником 8 Марта и вручил им награды.

В преддверии 8 Марта аналитический центр НАФИ сообщил, что главными жизненными приоритетами россиянок являются семья и дети. Наибольшие усилия вкладывают в работу 24% респонденток, в свои хобби и увлечения — 10%.