Женщин в «леопардовой» одежде 8 марта бесплатно пустят в Московский зоопарк

В Московском зоопарке запустили акцию «8 марта в леопарде», в ходе которой женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым принтом, смогут пройти в зоосад бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка в пятницу, 6 марта.

Представитель зоопарка отметил, что условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное. Мужчины в такой одежде получат 50%-ную скидку на вход, пишет НСН.

Кроме того, в 14:00 в зоосаде пройдет кормление азиатских львов, а в 14:30 — амурского тигра. С 16:00 до 17:00 покормят рысей, пуму, снежного барса и амурского леопарда, отмечает телеканал «Звезда».

В зоопарке напомнили, что в дикой природе осталось всего 103 амурских леопарда и около 600 амурских тигров и азиатских львов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

4 марта сообщалось, что в Гидрометцентре пообещали теплую погоду с температурой до +10 градусов на 8 марта в Москве.