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Роскачество дало советы по выбору букета цветов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В преддверии Международного женского дня эксперты Роскачества дали советы, как правильно выбрать красивый, качественный и долговечный букет. С материалами организации в пятницу, 6 марта, ознакомились «Известия».

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По данным экспертов, первое, на что необходимо обратить внимание при выборе букета, — это бутоны. Они должны быть раскрытые вперемешку с бутонами, а на тычинках не должно быть пыльцы.

Отмечается, что бутон свежего цветка — гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос.

Листья и стебли растения тоже являются важным показателем свежести. Они должны быть упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен. Кроме того, стоит осмотреть и срез стебля, который должен быть влажным, светлым и без постороннего запаха.

Белый налет на листьях, нарушение их целостности — показатель несвежих цветов. Это означает, что на нем могут быть насекомые.

Выбор цветов зависит не только от личных вкусов, но и от возраста женщины. Юной девушке больше подойдут цветы белого, кремового и розового оттенков, а взрослой женщине — более темных и насыщенных тонов.

2 марта сообщалось, что розы являются самыми популярными цветами, которые дарят женщинам на 8 Марта. На втором месте расположились тюльпаны, а самой непопулярной стала мимоза. При этом продажи цветов в праздничные дни вырастают более чем в 10 раз.

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