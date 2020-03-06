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Желающие отправиться в тур 8 марта россиянки проведут день по-другому

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Четверть россиянок хотят 8 марта отправиться в путешествие, но проведут это день в гостях. Это выяснили сервис заказа такси «Ситимобил» и исследователи из ResearchMe.

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Как следует из опроса, итоги которого представлены в пятницу, 6 марта, 25% опрошенных дам мечтают о путешествии 8 марта, 18% хотят пойти в кафе или ресторан, а 14% думают о свидании. В реальности в праздничный день каждая четвертая женщина пойдет в гости к друзьям, а каждая пятая повидается с родственниками.

При этом каждая третья девушка в возрасте 18–24 лет мечтает о свидании, но встретится с подругами. 19% респондентов останутся в праздник дома, а 10% опрошенных проведут день так, как хотят.

57% опрошенных представительниц прекрасного пола не хотели бы остаться в офисе, а 22% не готовы к отдыху на природе. Кроме того, 24% опрошенных не готовы 8 марта заниматься фитнесом.

«Зато от поездки на специальном «женском» такси не отказались бы 35% опрошенных. В таких машинах девушки хотели бы увидеть водителя-мужчину (их выбирали в 2 раза чаще), опцию с перегородкой между водителем и пассажиром (17% опрошенных), а еще 30% девушек хотят иметь в авто специальную аптечку с лекарствами», — отметили социологи.

Воспользоваться специальным такси дамы готовы поздним вечером, если едут в одиночестве или с детьми.

79% женщин описали в ходе опроса идеальное такси. Так, 79% полагают, что оно всегда чистое снаружи и внутри. Больше половины хотят, чтобы водитель помогал им с багажом. Дамам от 45 лет чаще других хотелось бы, чтобы водитель открывал им дверь.

В преддверии 8 Марта аналитический центр НАФИ сообщил, что главными жизненными приоритетами россиянок являются семья и дети. Наибольшие усилия вкладывают в работу 24% респонденток, в свои хобби и увлечения — 10%.

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