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Золотов поздравил сотрудниц Росгвардии с 8 Марта и вручил им награды

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал Виктор Золотов поздравил женщин, служащих в его ведомстве, с наступающим праздником 8 Марта и вручил им награды. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает сайт Росгвардии.

«Генерал армии Виктор Золотов в своем выступлении отметил, что испокон веков с женским началом отождествлялись тепло и уют домашнего очага, однако в современном обществе роль женщины сложно переоценить. Благодаря женскому уму, усердию и интуиции покоряется космическое пространство, совершаются великие научные открытия, определяется мировая политика», — говорится в опубликованном тексте.

Золотов отметил, что сейчас в Росгвардии служит 62 тыс. женщин, которые наравне с мужчинами охраняют государственные объекты, пилотируют военные самолеты и выполняют боевые задачи.

Генерал поблагодарил женщин за теплоту и заботу, и пожелал им нежности, внимания и добра. Затем Золотов вручил им ведомственные награды и букеты цветов.

После торжественной церемонии перед военнослужащими и сотрудниками Росгвардии выступил народный артист России Филипп Киркоров.

26 февраля президент России Владимир Путин оценил работу росгвардейцев на несанкционированных акциях. Глава государства отметил, что они честно выполняют свой долг.

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