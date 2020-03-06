Россиянки рассказали о своих жизненных приоритетах

Главными жизненными приоритетами россиянок являются семья и дети. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Забота о семье и близких и домашние обязанности являются главной ценностью в жизни для 45% опрошенных жительниц России. Самые большие усилия вкладывают в работу 24% респонденток, в свои хобби и увлечения — 10%.

8% россиянок отдают все свободное время друзьям и окружению, столько же занятиям спортом и заботе о здоровье. И только 5% назвали своими жизненными ориентирами личностный рост и обучение.

Отмечается, что в большинстве случаев на женщине лежит основная ответственность за ведение домашнего хозяйства. Более 70% женщин в течение недели занимаются готовкой, уборкой, стиркой и глажкой белья.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиянок старше 18 лет.

Накануне ВЦИОМ рассказал о досуге россиянок. Выяснилось, что свободное время 63% женщин занимает ведение домашнего хозяйства, забота о детях и хлопоты на даче.