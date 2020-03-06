Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова. Об этом на брифинге в пятницу, 6 марта, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами», — цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат также сообщила, что итальянские карабинеры подтвердили, что при обыске «из-за допинга» никаких улик у Логинова не нашли. «В связи с тем, что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИДа также выразила надежду, что будут приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем, а в отношении виновных будет применено наказание.

23 февраля итальянская полиция возбудила уголовное дело против Логинова и его тренера Александра Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) в поданном заявлении указал на использование Касперовичем поддельной аккредитации и дисквалификацию Логинова за допинг в 2013 году.

В этот же день Логинов снялся с масс-старта в заключительный день чемпионата мира. В тренерском штабе российской сборной заявили, что он был вынужден сделать это из-за «последних событий». Касперович заявил, что, несмотря на нынешний отказ от гонки, Логинов может принять участие в этапе Кубка мира в Чехии, однако не исключено, что он завершит карьеру, так как «у него уже накипело» и «ему надоело бороться» с травлей, связанной с допинговым скандалом. О таком варианте накануне говорил и сам спортсмен.

22 февраля итальянская полиция провела обыски у Логинова, его соседа по номеру Евгения Гараничева и Касперовича. Карабинеры провели досмотр личных вещей и автомобилей спортсменов и изъяли компьютеры и телефоны у Логинова и Касперовича.

При этом карабинеры связали обыски с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Сам Логинов утверждает, что правоохранители не предъявляли ему каких-либо обвинений.