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Тихонов ответил на слова Губерниева о доносе на биатлониста Логинова

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева о том, что донос на биатлониста Александра Логинова был написан с его слов. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает сайт Sport24.

«Губерниев дурак и болван! Я с Логиновым 3–4 месяца не общался! Дурак! Что он говорит? Уже сколько мата в его адрес пишут!» — сказал Тихонов.

В качестве аргумента он рекомендовал набрать самого Логинова и уточнить, когда они разговаривали в последний раз.

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22 февраля итальянская полиция провела обыски у Логинова, его соседа по номеру Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели их личные вещи, изъяли телефоны и компьютеры.

В Международном союзе биатлонистов предположили, что этот эпизод может быть связан с использованием Касперовичем чужой аккредитации и уже начали расследование.

23 февраля Губерниев сообщил об уголовном деле против Логинова в Италии. Спустя несколько часов эти данные подтвердил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Однако каких-либо подробностей не сообщил.

5 марта Губерниев в своем Telegram-канале написал, что в деле с обысками в отеле российских биатлонистов замешан Тихонов. Комментатор отметил, что девушка, которая составляла донос на Логинова, опиралась на слова советского спортсмена.

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