Лыжник Устюгов поддержал биатлониста Логинова

Двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов понимает чувства чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, который не исключил, что ему придется раньше времени завершить карьеру из-за того, что соперники и международная федерация постоянно напоминают ему о допинговом прошлом.

«Думаю, на его месте я сказал бы: «Спасибо, профессиональный спорт. Спасибо сборной России. Но если я тут не нужен и меня никто не хочет видеть, нужно идти и жить другой жизнью». Весь мировой биатлон что-то требует от него, постоянно просит извинений. Но ведь Саня отбыл свое наказание. Почему ему припоминают это на каждом удачном старте?» — сказал Устюгов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По словам лыжника, мировой биатлонной элите стоит обратить внимание на то, что Логинов стабильно выступает и постоянно проходит допинг-контроль. «Только выигрывает — и начинается», — сказал спортсмен о том, когда звезды других сборных начинают резко высказываться о российском биатлонисте.

Устюгов напомнил, что в лыжах после допинговых историй выступают норвежцы Тереза Йохауг и Мартин Сундбю. «Тереза бегает, что с ума сойти можно, такая частота движений — я так не могу! Но никто из лыжников ничего ей не говорит», — заметил он. И также добавил, что «к норвежцам не заходит полиция утром в день старта».

28-летний Логинов выиграл золото чемпионата мира – 2020 в спринте и завоевал бронзу гонки преследования. При этом во время турнира в отеле сборной России был произведен обыск: итальянская полиция приехала по наводке из Международного союза биатлонистов. Полицейских интересовали Логинов и его личный тренер Александр Касперович. Специалист официально не вошел в делегацию России на ЧМ-2020, но жил в одном отеле с командой и появлялся на стадионе с аккредитацией сборной Украины.

«Я понимаю эмоции Сани, потому что сам пережил дикую несправедливость: меня не пустили на Олимпиаду. Просто так. Такие вещи сильно бьют по желанию, по мотивации. Антон Шипулин тоже завершил карьеру после непонятных обысков полицейских», — заметил Устюгов. Лыжник подчеркнул, что «с этим беспределом нужно срочно что-то делать». Он считает: нельзя допускать, чтобы со спортсменами обращались, как с бесправными существами. «Они рушат спортивные карьеры, но никто за это не отвечает — так нельзя», — резюмировал он.

Сам Устюгов пропустил Олимпийские игры – 2018 из-за того, что не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Допуск в Пхенчхан после расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) получали только российские спортсмены, которые не были замешаны в допинговых скандалах и в отношении которых у МОК и WADA никогда не было подозрений. И хотя Устюгов должен был войти в их число, на Игры его не допустили.

Логинов получил двухлетнюю дисквалификацию за применение рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО). Решение было вынесено летом 2015 года. Спортсмен был отстранен от стартов с ноября 2014-го, а наказание длилось до конца ноября 2016-го. На использование допинга указал ряд проб, в том числе проба, взятая в ноябре 2013-го. После возвращения россиянина на топ-старты — этапы Кубка мира и чемпионат мира — соперники неоднократно напоминали о том, что Логинов осознанно применял ЭПО, а потому не должен соревноваться с ними. В частности, такие заявления делали француз Мартен Фуркад, норвежец Тарьей Бе и швед Себастьян Самуэльссон.