Из шахты в Коми после выброса метана вывели всех горняков

На поверхность из шахты «Заполярная–2» блока воркутинской «Воркутауголь» в Коми выведены все остававшиеся там 104 человека. Об этом сообщает в пятницу, 6 марта, пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Ранее в пятницу в 4:02 в конвейерном штреке подготовительного забоя случился газодинамический выброс, система защиты отключила подачу электроэнергии. На месте ЧП нашли тела двоих погибших. Всего в момент происшествия в забое было четыре человека — двое из выбрались на свежую струю воздуха самостоятельно.

Сейчас на месте работает пять отделений Военизированных горноспасательных отрядов. Всего в ликвидации последствий от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций участвуют 52 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС — 47 человек и девять единиц техники.

В данное время работа на предприятии остановлена, проводится разгазирование горных выработок. Угрозы взрыва нет. Выясняются причины происшествия.