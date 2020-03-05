Останки 30 советских солдат обнаружили в Ростовской области

В Ростовской области во время раскопок удалось найти останки 30 бойцов Советской армии.

По информации историков, в 1942 году между хуторами Хирный и Дальний в бою погибли солдаты. После освобождения от немцев местные жители собрали останки и похоронили в воронке от авиабомбы.

«Братскую могилу удалось разыскать только через 77 лет. Погибшие лежали на деревянной телеге», — рассказали поисковики. Сейчас идет работа по установлению воинских частей, званий и фамилий погибших, передает RostovGazeta.

Ранее в Псковской области поисковики нашли останки 10 человек, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Массовое захоронение находилось под могилой красноармейца.