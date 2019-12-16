Фрагменты трех танков нашли поисковики на месте боев на озере Хасан

Приморский отряд «АвиаПоиск» обнаружил фрагменты трех подбитых танков на месте боев, которые проходили у озера Хасан в Приморском крае в 1938 году. Это произошло впервые за семь лет. Фрагменты боевых машин передадут в Музей исторической техники в Садгороде.

Как пишет ИА PrimaMedia, поисковики обследовали северную часть озера. Там проходило наступление танкового батальона 2-й механизированной бригады. Здесь в августе 1938 года, после начала генерального штурма японских позиций, пошли в бой танки Т-26 при поддержке пехоты 32-й стрелковой дивизии. Однако они стали вязнуть в болоте. Три танка сохранить не удалось, они были подбиты, рассказали поисковики.

Чтобы достать фрагменты, им пришлось вручную рубить лед. Сейчас намечены места работы на сезон 2020 года. Поисковики хотят поднять все фрагменты погибшей бронетехники, собрать останки воинов, поставить там памятные знаки.

Серия пограничных столкновений произошла в 1938 году между Японской императорской армией и Красной армией СССР. Япония оспаривала принадлежность территории у озера Хасан и реки Туманная. Бои длились на протяжении нескольких дней. 11 августа было заключено перемирие.