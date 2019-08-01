Разбившийся в 1941 году бомбардировщик обнаружили в Приморье

В Приморском крае поисковики обнаружили место катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3, который разбился 12 июня 1941 года. Самолет врезался в склон сопки в тайге, причины трагедии неизвестны.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе «АвиаПоиск», в день крушения самолет выполнял прямолинейный маршрутный полет с аэродрома Воздвиженка по кольцу. После первого поворотного пункта в районе Анучино, пройдя 23 км, самолет отклонился вправо от линии полета на 11 км и потерпел катастрофу в тайге.

По словам командира Поискового объединения «Авиапоиска» Ярослава Ливанского, удар был такой силы, что авиационные моторы разорвало на куски, стальные лонжероны разлетелись на фрагменты не более полуметра каждый, а стойки шасси «лопнули, как пластмассовые».

В носовой части самолета поисковики обнаружили останки членов экипажа и их личные вещи. Также были найдены фрагменты подвесных парашютных систем и части пулемета ШКАС.

«Авиапоиск» устанавливает все обстоятельства трагедии, чтобы выяснить личности погибших и предать их останки земле.

Известно, что один из авиаторов во время крушения успел выброситься с парашютом. Он приземлился в двух км от места падения самолета.

8 июля сообщалось о том, что поисковики обнаружили в Партизанском районе Приморья бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.