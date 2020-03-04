Прямой эфир

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

0
Фото: instagram.com/didenko.katerina
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж Валентин и двое друзей, сообщила, что время смерти супруга является его «подарком» ей. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram Stories в среду, 4 марта.

«Он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 1:00», — написала она, добавив, что мужчина специально «дотянул» до следующего после ее праздника дня, чтобы ей «было морально легче». По словам блогера, о смерти мужа она узнала из СМИ в 0:46. «Они хоронили меня и еще не умершего мужа», — отметила она.

Вдова также рассказала, что ждет доставки другого подарка от супруга — он заказал ее портрет перед днем рождения, но его не успели прислать.

Диденко отмечала свой день рождения в бане вместе с мужем и друзьями 28 февраля. Участники празднования высыпали в бассейн 25 кг сухого льда. Над водой поднялось облако белого «пара» — углекислый газ —, после чего в бассейн окунулись двое мужчин. Гости веселились и снимали происходящее на камеры смартфонов. В результате химической реакции два человека умерли на месте, муж именинницы позднее скончался в больнице.

Как сообщали СМИ 2 марта, продавцы сухого льда предупреждали Валентина об опасности, но он попросил рассчитать безопасное количество.

Следственный комитет России подтвердил информацию о смерти пострадавших в результате химической реакции, возбуждено уголовное дело. Гостей вечеринки, которые стали очевидцами трагедии, опросили в рамках расследования.

После инцидента в Госдуме предложили Роспотребнадзору размещать на половине площади упаковки с сухим льдом предупреждения об опасности его использования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме предложили ввести новые правила продажи сухого льда
Медик объяснил причины гибели людей в банном комплексе в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020