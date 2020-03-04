Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж Валентин и двое друзей, сообщила, что время смерти супруга является его «подарком» ей. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram Stories в среду, 4 марта.

«Он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 1:00», — написала она, добавив, что мужчина специально «дотянул» до следующего после ее праздника дня, чтобы ей «было морально легче». По словам блогера, о смерти мужа она узнала из СМИ в 0:46. «Они хоронили меня и еще не умершего мужа», — отметила она.

Вдова также рассказала, что ждет доставки другого подарка от супруга — он заказал ее портрет перед днем рождения, но его не успели прислать.

Диденко отмечала свой день рождения в бане вместе с мужем и друзьями 28 февраля. Участники празднования высыпали в бассейн 25 кг сухого льда. Над водой поднялось облако белого «пара» — углекислый газ —, после чего в бассейн окунулись двое мужчин. Гости веселились и снимали происходящее на камеры смартфонов. В результате химической реакции два человека умерли на месте, муж именинницы позднее скончался в больнице.

Как сообщали СМИ 2 марта, продавцы сухого льда предупреждали Валентина об опасности, но он попросил рассчитать безопасное количество.

Следственный комитет России подтвердил информацию о смерти пострадавших в результате химической реакции, возбуждено уголовное дело. Гостей вечеринки, которые стали очевидцами трагедии, опросили в рамках расследования.

После инцидента в Госдуме предложили Роспотребнадзору размещать на половине площади упаковки с сухим льдом предупреждения об опасности его использования.