Медик объяснил причины гибели людей в банном комплексе в Москве

Руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Виктор Шилов рассказал о возможных причинах трагедии, которая произошла накануне в Москве. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил РЕН ТВ.

По его словам, окончательные выводы делать нельзя без результатов вскрытия. Надо понять, был ли у погибших отек легких или они задохнулись. «Если удушье, то это просто углекислый газ в большом количестве, герметичное помещение и просто нехватка кислорода, но это маловероятно, я так думаю, потому что всё же вентиляция там какая-то есть», — сказал он.

Как добавил медик, надо знать, каким веществом обеззараживалась вода в бассейне бани. Химическая реакция могла пойти от реагента в воде, в которую высыпали сухой лед. Если в воде было много хлора, то могло образоваться токсичное соединение, которое привело к отеку легких.

Блогер Екатерина Диденко и ее друзья отмечали накануне ее 29-летие в одном из банных комплексов Москвы. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, погибли два человека. Утром в субботу стало известно о смерти третьего человека — 32-летнего мужа блогера.

Следственный комитет подтвердил эту информацию, возбуждено уголовное дело. В рамках расследования опрошены гости вечеринки, ставшие очевидцами трагедии.