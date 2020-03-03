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Более 100 спортивных объектов отремонтируют в Татарстане

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил об увеличении финансирования программы капремонта спортивных объектов до 500 млн рублей в год. В 2020-м работы проведут на 19 сооружениях, а еще на одном заменят технологическое оборудование.

Как передает Inkazan.ru, в список на пять лет вошли 106 объектов во всех районах республики. Благодаря реализации этой программы для 35 тыс. детей улучшат условия занятий физической культурой и спортом в платных и бесплатных группах.

Напомним, в Татарстане в этом году появятся девять новых спортивных площадок для выполнения норм ГТО. Все 43 муниципальных района республики обеспечат площадками до 2023 года. В Набережных Челнах начнется строительство крытого ледового дворца.

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